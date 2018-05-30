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Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +30

НовиниСуспільство    30.05.2018 - 08:00
Фото: в Україні без опадів (instagram.com/want_kiev)
Фото: в Україні без опадів (instagram.com/want_kiev)

У Києві вдень від +27 до +29

Погода на сьогодні: 30 травня 2018 року на території України опадів не очікується, температура підніметься до +30. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході без опадів, температура повітря вдень становитиме від +26 до +30. На півночі вдень від +25 до +29, у центральній частині від +25 до +28. На сході країни також без опадів, денна температура від +24 до +26, на півдні від +25 до +29, у Криму до +25.

Фото: прогноз погоди на 30 травня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +27 до +29, вночі від +13 до +15. Вітер північний, 3-8 м/с. Вночі та вдень у Києві опадів не очікується.

Фото: погода в Києві та області

В Україні 29 травня - 1 червня зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека, - ДСНС
Теги публікації: Гідрометцентр, ДСНС, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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