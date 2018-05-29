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Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +28

НовостиОбщество    29.05.2018 - 08:00
Фото: в Украине без осадков (president.gov.ua)
Фото: в Украине без осадков (president.gov.ua)

В Киеве днем от +26 до +28

Погода на сегодня: 29 мая 2018 года на территории Украины осадков не ожидается, температура поднимется до +28. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе без осадков, температура воздуха днем составит от +25 до +28. На севере днем от +22 до +28, в центральной части от +24 до +27. На востоке страны также без осадков, дневная температура от +22 до +24, на юге от +25 до +28, в Крыму до +26.

Отметим, осадки в Украине сегодня маловероятны. Однако небольшие дожди могут пройти в Винницкой, Житомирской и Одесской областей.

Фото: прогноз погоды на 29 мая

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +26 до +28, ночью от +13 до +15. Ветер восточный, 5-10 м/с. Ночью и днем в Киеве осадков не ожидается.

Фото: погода в Киеве и области

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Теги публикации: Гидрометцентр, ГСЧС, синоптики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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