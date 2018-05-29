Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +28

У Києві вдень від +26 до +28

Погода на сьогодні: 29 травня 2018 року на території України опадів не очікується, температура підніметься до +28. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході без опадів, температура повітря вдень становитиме від +25 до +28. На півночі вдень від +22 до +28, у центральній частині від +24 до +27. На сході країни також без опадів, денна температура від +22 до +24, на півдні від +25 до +28, у Криму до +26.

Зазначимо, опади в Україні сьогодні малоймовірні. Проте невеликі дощі можуть пройти у Вінницькій, Житомирській та Одеській областях.

Фото: прогноз погоди на 29 травня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +26 до +28, вночі від +13 до +15. Вітер східний, 5-10 м/с. Вночі та вдень у Києві опадів не очікується.

Фото: погода в Києві та області