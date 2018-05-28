Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +28

В Киеве днем от +25 до +27

Погода на сегодня: 28 мая 2018 года на территории Украины осадков не ожидается, температура поднимется до +28. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе без осадков, температура воздуха днем составит от +23 до +28. На севере днем от +25 до +27, в центральной части от +25 до +27. На востоке страны также без осадков, дневная температура от +23 до +27, на юге от +25 до +28, в Крыму до +27.

Отметим, ранее метеорологи дали прогноз погоды в Украине на лето. В частности, в июне ожидаются дожди, в конце июля будет жарко, но начало августа будет с осадками и быстро перейдет в осень.

Фото: прогноз погоды на 28 мая

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +25 до +27, ночью от +10 до +12. Скорость ветра будет на уровне 3-8 м/с. Ночью и днем в Киеве осадков не ожидается.

Фото: погода в Киеве и области