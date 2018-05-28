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Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +28

НовиниСуспільство    28.05.2018 - 10:00
Фото: в Україні без опадів (pixabay.com)
Фото: в Україні без опадів (pixabay.com)

У Києві вдень від +25 до +27

Погода на сьогодні: 28 травня 2018 року на території України опадів не очікується, температура підніметься до +28. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході без опадів, температура повітря вдень становитиме від +23 до +28. На півночі вдень від +25 до +27, у центральній частині від +25 до +27. На сході країни також без опадів, денна температура від +23 до +27, а на півдні від +25 до +28, у Криму до +27.

Зазначимо, раніше метеорологи дали прогноз погоди в Україні на літо. Зокрема, в червні очікуються дощі, в кінці липня буде спекотно, але початок серпня буде з опадами і швидко перейде в осінь.

Фото: прогноз погоди на 28 травня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +25 до +27, вночі від +10 до +12. Швидкість вітру на рівні 3-8 м/с. Вночі та вдень у Києві опадів не очікується.

Фото: погода в Києві та області

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Теги публікації: Гідрометцентр, ДСНС, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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