Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +8

В Киеве днем от +3 до +5

Погода на сегодня: 25 марта 2018 года в Украине без осадков, дневная температура воздуха составит от +1 до +6. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на дорогах страны местами гололедица.

Ветер юго-западный, в южных и восточных областях северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от -5 до -9, местами на Левобережье и в Карпатах от -8 до -11, днем от +1 до +6, в западных областях до +8.

Фото: прогноз погоды на 25 марта

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +3 до +5, ночью от -7 до -9. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Ночью и днем в Киеве существенных осадков не ожидается.

По состоянию на 7:00 в столице ясно, температура воздуха -6, атмосферное давление 747 мм рт. ст., относительная влажность 81%.

Фото: погода в Киеве и области