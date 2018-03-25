Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +8

У Києві вдень від від +3 до +5

Погода на сьогодні: 25 березня 2018 року в Україні без опадів, денна температура повітря становитиме від +1 до +6. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на дорогах країни подекуди ожеледиця.

Вітер південно-західний, у південних та східних областях північний, 5-10 м/с. Температура вночі від -5 до -9, місцями на Лівобережжі та в Карпатах від -8 до -11; вдень від +1 до +6, у західних областях до +8.

Фото: прогноз погоди на 25 березня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +3 до +5, вночі від -7 до -9. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі та вдень у Києві істотних опадів не очікується.

Станом на 7:00 у столиці ясно, температура повітря -6, атмосферний тиск 747 мм рт. ст., відносна вологість 81%.

Фото: погода в Києві та області