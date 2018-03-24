Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +9

В Киеве днем от +2 до +4

Погода на сегодня: 24 марта 2018 года на всей территории Украины без существенных осадков, дневная температура воздуха составит от 0 до +9. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Согласно прогнозу украинских синоптиков, на западе днем от +2 до +8, на севере дневная температура от 0 до +4. В центральной части Украины днем от 0 до +4, на юге страны от 0 до +3, в Крыму до +9. В восточных регионах днем от 0 до +3.

Отметим, в воскресенье, 25 марта, в Украине также преимущественно без осадков, днем будет солнечно. С понедельника потепление продолжится и в течение дня ожидается до +8, на юге до +12.

Фото: прогноз погоды на 24 марта

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +2 до +4, ночью от -7 до -9. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью и днем в Киеве существенных осадков не ожидается.

Фото: погода в Киеве и области