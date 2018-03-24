Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +9

У Києві вдень від +2 до +4

Погода на сьогодні: 24 березня 2018 року на всій території України без істотних опадів, денна температура повітря становитиме від 0 до +9. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході вдень від +2 до +8, на півночі денна температура від 0 до +4. У центральній частині України вдень від 0 до +4, на півдні країни від 0 до +3, у Криму до +9. У східних регіонах вдень від 0 до +3.

Зазначимо, в неділю, 25 березня, в Україні також переважно без опадів, вдень буде сонячно. З понеділка потепління продовжиться і протягом дня очікується до +8, на півдні до +12.

Фото: прогноз погоди на 24 березня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +2 до +4, вночі від -7 до -9. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі та вдень у Києві істотних опадів не очікується.

Фото: погода в Києві та області