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Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +5

НовостиОбщество    22.03.2018 - 08:00
Фото: в Украине без осадков (flickr.com/ebrd)
Фото: в Украине без осадков (flickr.com/ebrd)

В Киеве днем от -1 до +1

Погода на сегодня: 22 марта 2018 года на всей территории Украины без существенных осадков, дневная температура воздуха составит от -1 до +5. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Согласно прогнозу украинских синоптиков, на западе днем от -1 до +3, на севере дневная температура от -1 до +2. В центральной части Украины днем от 0 до +2, на юге страны от 0 до +3, в Крыму до +5. В восточных регионах днем от -1 до +2.

Отметим, по данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 22 марта самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке +21,5 в 1974 году, а самая низкая ночью - на отметке -18,4 в 1942 году.  

Фото: прогноз погоды на 22 марта

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от -1 до +1, ночью от -6 до -8. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью и днем в Киеве существенных осадков не ожидается.

Фото: погода в Киеве и области

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Киева 22-24 марта
Теги: Гидрометцентр, ГСЧС, синоптики
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