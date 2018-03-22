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Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +5

НовиниСуспільство    22.03.2018 - 08:00
Фото: в Україні без опадів (flickr.com/ebrd)
Фото: в Україні без опадів (flickr.com/ebrd)

У Києві вдень від -1 до +1

Погода на сьогодні: 22 березня 2018 року на всій території України без істотних опадів, денна температура повітря складе від -1 до +5. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході вдень від -1 до +3, на півночі денна температура від -1 до +2. У центральній частині України вдень від 0 до +2, на півдні країни від 0 до +3, у Криму до +5. У східних регіонах вдень від -1 до +2.

Відзначимо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 22 березня найвища температура вдень була зафіксована на позначці +21,5 в 1974 році, а найнижча вночі - на позначці -18,4 в 1942 році.

Фото: прогноз погоди на 22 березня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від -1 до +1, вночі від -6 до -8. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі та вдень у Києві істотних опадів не очікується.

Фото: погода в Києві та області

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах Києва 22-24 березня
Теги: Гідрометцентр, ДСНС, синоптики
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