Погода на сегодня: в Украине местами снег, температура от +2 до -10

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве днем от -5 до -7

Погода на сегодня: 30 ноября 2018 на всей территории Украины без осадков, лишь на юге и местами в центре и на востоке ожидается снег, температура воздуха днем от +2 до -10. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Гидрометцентра при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, в западных областях без осадков, температура воздуха днем от -2 до -9, а ночью от -10 до -17. На севере тоже без осадков, днем от -4 до -7, ночью от -11 до -15. В центральной части без осадков, только в Полтавской и Черкасской Кропивницкому ожидается снег, днем от -3 до -6, ночью от -10 до -14.

На востоке сухо, но в Запорожье и Днепре – снег, днем от -2 до -7, ночью от -10 до -14. На юге снег, температура днем от -1 до -4, ночью от -5 до -8. В Крыму дождь с мокрым снегом, днем от +2 до +4, ночью от -2 до -4.

Фото: прогноз на 30 ноября

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 30 ноября без осадков, днем от -5 до -7, ночью от -11 до -13. Ветер восточный, 5-10 м/сек.