Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, температура від +2 до -10

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень від -5 до -7

Погода на сьогодні: 30 листопада 2018 на всій території України без опадів, лише на півдні та місцями в центрі і на сході очікується сніг, температура повітря вдень від +2 до -10. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у західних областях без опадів, температура повітря вдень від -2 до -9, а вночі від -10 до -17. На півночі теж без опадів, вдень від -4 до -7, вночі від -11 до -15. У центральній частині без опадів, лише в Полтавській Черкаській та Кропивницькому очікується сніг, вдень від -3 до -6, вночі від -10 до -14.

На сході сухо, проте в Запоріжжі і Дніпрі – сніг, вдень від -2 до -7, вночі від -10 до -14. На півдні сніг, температура вдень від -1 до -4, вночі від -5 до -8. У Криму дощ з мокрим снігом, вдень від +2 до +4, вночі від -2 до -4.

Фото: прогноз на 30 листопада

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 30 листопада без опадів, вдень від -5 до -7, вночі від -11 до -13. Вітер східний, 5-10 м/сек.