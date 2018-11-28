Погода на сегодня: в Украине местами снег, температура от -5 до +5

Фото: в Украине местами дождь с мокрым снегом (pixel)

В Киеве днем от -3 до -5

Погода на сегодня: 28 ноября 2018 на востоке и юге Украины ожидаются осадки в виде снега, в Крыму - дождь, температура воздуха днем от -5 до +5. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Гидрометцентра при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, в западных областях без осадков, температура воздуха днем от -5 до 0, ночью от -4 до -8. На севере тоже без осадков, днем от -2 до -5, ночью от -6 до -9. В центральной части сухо, днем от -1 до -5, ночью от -5 до -8.

На востоке - снег, днем от -1 до -4, ночью от -1 до -8. На юге также ожидается снег, температура днем от -1 до -3, ночью от -1 до -5. В Крыму дождь, днем от +3 до +5, ночью от +3 до +5.

Фото: прогноз на 28 ноября

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 27 ноября без осадков, днем от -3 до -5, ночью от -7 до -9. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек.