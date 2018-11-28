Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, температура від -5 до +5

Фото: в Україні місцями дощ з мокрим снігом (pixel)

У Києві вдень від -3 до -5

Погода на сьогодні: 28 листопада 2018 на сході та півдні України очікуються опади у вигляді снігу, у Криму - дощ, температура повітря вдень від -5 до +5. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у західних областях без опадів, температура повітря вдень від -5 до 0, вночі від -4 до -8. На півночі теж без опадів, вдень від -2 до -5, вночі від -6 до -9. У центральній частині сухо, вдень від -1 до -5, вночі від -5 до -8.

На сході - сніг, вдень від -1 до -4, вночі від -1 до -8. На півдні також очікується сніг, температура вдень від -1 до -3 градуси, вночі від -1 до -5. У Криму дощ, вдень від +3 до +5, вночі від +3 до +5.

Фото: прогноз на 28 листопада

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 27 листопада без опадів, вдень від -3 до -5, вночі від -7 до -9. Вітер північно-східний, 7-12 м/сек.