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Погода на сегодня: в Украине местами снег, температура до +7

Новости » Общество    24.11.2018 - 10:00
Погода на сегодня: в Украине местами снег, температура до +7
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве днем до -4, без осадков

Погода на сегодня: 24 ноября 2018 на большей территории Украины без осадков, только на западе местами ожидается снег, температура воздуха днем от -4 до +7. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Гидрометцентра при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, в западных областях без осадков, только в Тернопольской, Ивано-Франковской и во Львовской областях ожидается снег, температура воздуха днем от -1 до +7, ночью от +3 до -7.

На севере солнечно и без осадков, днем от -2 до -4, ночью от -5 до -7. В центральной части также без осадков, днем от -2 до -4, ночью от -5 до -7.

На востоке днем от -1 до -4, ночью от -8 до -11;

На юге сухо, температура днем от +0 до +2, ночью от -4 до -6. В Крыму без осадков, днем от 0 до +2, ночью от -5 до -7.

Погода на сегодня: в Украине местами снег, температура до +7Фото: прогноз на 24 ноября

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 24 ноября без осадков, днем от -2 до -4, ночью от -5 до -7. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

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