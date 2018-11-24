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Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, температура до +7

Новини » Суспільство    24.11.2018 - 10:00
Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, температура до +7
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень до -4, без опадів

Погода на сьогодні: 24 листопада 2018 на більшій території України без опадів, лише на заході місцями очікується сніг, температура повітря вдень від -4 до +7. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у західних областях без опадів, тільки в Тернопільській, Івано-Франківській та Львівській областях очікується сніг, температура повітря вдень від -1 до +7, вночі від +3 до -7.

На півночі сонячно і без опадів, вдень від -2 до -4, вночі від -5 до -7. У центральній частині також без опадів, вдень від -2 до -4, вночі від -5 до -7.

На сході вдень від -1 до -4, вночі від -8 ° до -11;

На півдні сухо, температура вдень від +0 до +2, вночі від -4 до -6. У Криму без опадів, вдень від 0 до +2, вночі від -5 до -7.

Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, температура до +7

Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, температура до +7Фото: прогноз на 24 листопада

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 24 листопада без опадів, вдень від -2 до -4, вночі від -5 до -7. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов в Україні  Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +7
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