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Погода на сегодня: в Украине местами снег, температура до +7

Новости » Общество    21.11.2018 - 08:00
Погода на сегодня: в Украине местами снег, температура до +7
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве днем от 0 до -2

Погода на сегодня: 21 ноября 2018 в Украине преимущественно сухо и без осадков, только на западе и, местами, юге ожидается снег, а в Крыму - дождь. Температура воздуха днем от -2 до +7. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Гидрометцентра при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, в большинстве западных областей ожидается снег, температура воздуха днем от -1 до +7, ночью от 0 до -6. На севере солнечно и без осадков, днем от -2 до +1, ночью от -4 до -6

В центральной части днем от -1 до +1, ночью от -5 до -8. На востоке днем от -1 до +1, ночью от -4 до -7; на юге без осадков, только в Одесской области ожидается снег, температура днем от -1 до +2, ночью от -1 до -5. В Крыму днем ожидается дождь, температура от +5 до +7, ночью от -2 до 0, без осадков.

Погода на сегодня: в Украине местами снег, температура до +7

Фото: погода в Украине 21 ноября

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 21 ноября без осадков, днем от 0 до +2, ночью от -4 до -6. Ветер северно-восточный, 5-10 м/с.

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