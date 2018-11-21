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Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, температура до +7

Новини » Суспільство    21.11.2018 - 08:00
Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, температура до +7
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень від 0 до -2

Погода на сьогодні: 21 листопада 2018 в Україні переважно сухо і без опадів, лише на заході і, місцями, півдні очікується сніг, а в Криму - дощ. Температура повітря вдень від -2 до +7. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, в більшості західних областей очікується сніг, температура повітря вдень від -1 до +7, вночі від 0 до -6. На півночі сонячно і без опадів, вдень від -2 до +1, вночі від -4 до -6

В центральній частині вдень від -1 до +1, вночі від -5 до -8. На сході вдень від -1 до +1, вночі від -4 до -7; на півдні без опадів, тільки в Одеській області очікується сніг, температура вдень від -1 до +2, вночі від -1 до -5. У Криму вдень очікується дощ, температура від +5 до +7, вночі від -2 до 0, без опадів.

Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, температура до +7

Фото: погода в Україні 21 листопада

Погода у Києві на сьогодні

В столиці України 21 листопада без опадів, вдень від 0 до +2, вночі від -4 до -6. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг з дощем, температура до +9
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