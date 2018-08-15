Погода на сегодня: в Украине местами ожидаются дожди с грозами, температура до +36

В Киеве сегодня ожидается гроза

Погода на сегодня: 15 августа 2018 года на западе и, местами, на севере и в центре Украины ожидаются дожди, на остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до +36. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах сегодня

По данным синоптиков, на западе Украины сегодня ожидаются грозы, температура от +24 до +30 градусов, ночью до +19. На севере Украины без осадков, только в Киеве ожидается гроза, температура от +31 до +34 градусов днем и до +21 ночью, в центральных областях осадков не ожидается, только в Винницкой области возможен дождь с грозой, от +30 до +32, днем до +20 ночью. В восточных областях без осадков, дневная температура от +32 до +35, ночью - до +20 градусов. На юге днем солнечно, от +30 до +36, ночью - до +23, в Крыму также без осадков, температура поднимется до +33, днем до +20 ночью.

Погода в Киеве на сегодня

В Киеве сегодня ожидается гроза, температура днем от +32 до +34 градусов тепла, ночью от +19 до +21.