Погода на сьогодні: в Україні місцями очікуються дощі з грозами, температура до +36

У Києві сьогодні очікується гроза

Погода на сьогодні: 15 серпня 2018 року на заході і, місцями, на півночі та у центрі України очікуються дощі, на решті території без опадів, температура повітря підніметься до +36. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах сьогодні

За даними синоптиків, на заході України сьогодні очікуються грози, температура від +24 до +30 градусів, вночі до +19. На півночі України без опадів, тільки в Києві очікується гроза, температура від +31 до +34 градусів вдень і до +21 вночі, в центральних областях опадів не очікується, лише у Вінницькій області можливий дощ з грозою, від +30 до +32, вдень до +20 вночі. У східних областях без опадів, денна температура від +32 до +35, вночі - до +20 градусів. На півдні вдень сонячно, від +30 до +36, вночі - до +23, у Криму також без опадів, температура підніметься до +33, вдень до +20 вночі.

Погода у Києві на сьогодні

У Києві сьогодні очікується гроза, температура вдень від +32 до +34 градусів тепла, вночі від +19 до +21.