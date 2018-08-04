Погода на сегодня: в Украине местами ожидаются дожди с грозами, температура до +32

В Киеве сегодня ожидается гроза

Погода на сегодня: 4 августа 2018 года на западе и, местами, на севере Украины ожидаются дожди с грозами, на остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до +32. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе Украины местами ожидаются дожди с грозами, температура от +27 до +32 градусов, ночью до +18. На севере страны сегодня днем местами также ожидаются дожди с грозами, температура воздуха от +26 до +30 градусов днем и до +19 ночью, в центральных областях без осадков, от +26 до +30 днем и до +18 ночью. В восточных областях без осадков, дневная температура от +28 до +30, ночью - до +18 градусов. На юге солнечно, днем от +29 до +32, ночью - до +21, в Крыму температура поднимется до +30, осадков не ожидается.

Погода в Киеве на сегодня

В Киеве сегодня осадков, днем ожидается от +26 до +28 градусов тепла, ночью от +19 до +21.