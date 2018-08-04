Погода на сьогодні: в Україні місцями очікуються дощі з грозами, температура до +32

У Києві сьогодні очікується гроза

Погода на сьогодні: 4 серпня 2018 року на заході і, місцями, на півночі України очікуються дощі з грозами, на решті території без опадів, температура повітря підніметься до +32. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході України місцями очікуються дощі з грозами, температура від +27 до +32 градусів, вночі до +18. На півночі країни сьогодні вдень місцями також очікуються дощі з грозами, температура повітря від +26 до +30 градусів вдень і до +19 вночі, у центральних областях без опадів, від +26 до +30 вдень і до +18 вночі. У східних областях без опадів, денна температура від +28 до +30, вночі - до +18 градусів. На півдні сонячно, вдень від +29 до +32, вночі - до +21, у Криму температура підніметься до +30, опадів не очікується.

Погода у Києві на сьогодні

У Києві сьогодні опадів, вдень очікується від +26 до +28 градусів тепла, вночі від +19 до +21.