Погода на сегодня: в Украине местами дожди, температура до +33

В Киеве днем от +25 до +27

Погода на сегодня: 16 июня 2018 года на западе, севере и в центре Украины пройдут дожди, на остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до +33. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе дожди пройдут практически во всех областях, температура воздуха днем составит от +23 до +28. На севере, днем от +24 до +27, в центральной части от +26 до +29.

На востоке страны без осадков, дневная температура от +26 до +33. На юге тоже дождей не ожидается, днем от +28 до +33, в Крыму до +33.

Фото: прогноз погоды на 16 июня

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +25 до +27, ночью от +15 до +17. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью и днем в Киеве пройдут дожди.

Фото: погода в Киеве и области