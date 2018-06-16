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Погода на сегодня: в Украине местами дожди, температура до +33

НовостиОбщество    16.06.2018 - 10:00
Фото: в Украине местами дожди (flickr.com/veronica_rayne)
Фото: в Украине местами дожди (flickr.com/veronica_rayne)

В Киеве днем от +25 до +27

Погода на сегодня: 16 июня 2018 года на западе, севере и в центре Украины пройдут дожди, на остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до +33. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе дожди пройдут практически во всех областях, температура воздуха днем составит от +23 до +28. На севере, днем от +24 до +27, в центральной части от +26 до +29.

На востоке страны без осадков, дневная температура от +26 до +33. На юге тоже дождей не ожидается, днем от +28 до +33, в Крыму до +33.

Фото: прогноз погоды на 16 июня

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +25 до +27, ночью от +15 до +17. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью и днем в Киеве пройдут дожди.

Фото: погода в Киеве и области

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Теги публикации: Гидрометцентр, синоптики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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