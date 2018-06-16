Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі, температура до +33

У Києві вдень від +25 до +27

Погода на сьогодні: 16 червня 2018 року на заході, півночі і в центрі України пройдуть дощі, на решті території без опадів, температура повітря підніметься до +33. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході дощі пройдуть практично в усіх областях, температура повітря вдень становитиме від +23 до +28. На півночі, вдень від +24 до +27, у центральній частині від +26 до +29.

На сході країни без опадів, денна температура від +26 до +33. На півдні теж дощів не очікується, вдень від +28 до +33, у Криму до +33.

Фото: прогноз погоди на 16 червня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +25 до +27, вночі від +15 до +17. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі та вдень у Києві пройдуть дощі.

Фото: погода в Києві та області