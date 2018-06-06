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Погода на сегодня: в Украине местами дожди, температура до +27

НовостиОбщество    06.06.2018 - 08:00
Фото: в Украине преимущественно без осадков (Pixabey)
Фото: в Украине преимущественно без осадков (Pixabey)

В Киеве днем от +21 до +23

Погода на сегодня: 6 июня 2018 года на юге и востоке Украины ожидаются дожди с грозами, на остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до +27. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе сухо и без осадков, температура воздуха днем составит от +19 до +27. На севере днем от +19 до +23, в центральной части от +21 до +24. На востоке страны, кроме Харьковской области, пройдут дожди с грозами, дневная температура от +22 до +24, на юге днем от +25 до +27, в Крыму до +25 и без осадков.

Фото: прогноз погоды на 6 июня

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +21 до +23, ночью от +10 до +12. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью и днем в Киеве осадков не ожидается.

Фото: погода в Киеве и области

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Теги публикации: Гидрометцентр, ГСЧС, синоптики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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