Погода на сегодня: в Украине местами дожди, температура до +27

В Киеве днем от +21 до +23

Погода на сегодня: 6 июня 2018 года на юге и востоке Украины ожидаются дожди с грозами, на остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до +27. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе сухо и без осадков, температура воздуха днем составит от +19 до +27. На севере днем от +19 до +23, в центральной части от +21 до +24. На востоке страны, кроме Харьковской области, пройдут дожди с грозами, дневная температура от +22 до +24, на юге днем от +25 до +27, в Крыму до +25 и без осадков.

Фото: прогноз погоды на 6 июня

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +21 до +23, ночью от +10 до +12. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью и днем в Киеве осадков не ожидается.

Фото: погода в Киеве и области