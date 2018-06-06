Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі, температура до +27

У Києві вдень від +21 до +23

Погода на сьогодні: 6 червня 2018 року на півдні та сході України очікуються дощі з грозами, на решті території без опадів, температура повітря підніметься до +27. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході сухо і без опадів, температура повітря вдень становитиме від +19 до +27. На півночі вдень від +19 до +23, у центральній частині від +21 до +24. На сході країни, крім Харківської області, пройдуть дощі з грозами, денна температура від +22 до +24, на півдні вдень від +25 до +27, у Криму до +25 і без опадів.

Фото: прогноз погоди на 6 червня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +21 до +23, вночі від +10 до +12. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі та вдень у Києві опадів не очікується.

Фото: погода в Києві та області