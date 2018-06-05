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Погода на сегодня: в Украине местами дожди, температура до +28

НовостиОбщество    05.06.2018 - 08:00
Фото: в Украине ожидаются дожди (РБК-Украина)
Фото: в Украине ожидаются дожди (РБК-Украина)

В Киеве днем от +25 до +27

Погода на сегодня: 5 июня 2018 года на территории Украины ожидаются дожди с грозами, температура воздуха поднимется до +28. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе пройдут дожди с грозами, температура воздуха днем составит от +24 до +28. На севере днем от +23 до +27, в центральной части от +25 до +29. На востоке страны тоже пройдут дожди с грозами, дневная температура от +25 до +29, на юге днем от +25 до +28, в Крыму до +27 и без осадков.

Фото: прогноз погоды на 5 июня

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +25 до +27, ночью от +16 до +18. Ветер северно-западный, 5-10 м/с. Ночью в Киеве осадков не ожидаются, днем пройдут дожди.  

Фото: погода в Киеве и области

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Теги публикации: Гидрометцентр, ГСЧС, синоптики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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