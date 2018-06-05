Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі, температура до +28

У Києві вдень від +25 до +27

Погода на сьогодні: 5 червня 2018 року на території України очікуються дощі з грозами, температура повітря підніметься до +28. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході пройдуть дощі з грозами, температура повітря вдень становитиме від +24 до +28. На півночі вдень від +23 до +27, у центральній частині від +25 до +29. На сході країни також пройдуть дощі з грозами, денна температура від +25 до +29, на півдні вдень від +25 до +28, у Криму до +27 і без опадів.

Фото: прогноз погоди на 5 червня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +25 до +27, вночі від +16 до +18. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі у Києві опадів не очікується, вдень пройдуть дощі.

Фото: погода в Києві та області