Погода на сегодня: в Украине местами дожди с грозами, температура до +28

В Киеве днем от +26 до +28

Погода на сегодня: 9 июня 2018 года на востоке, в центре и местами на западе Украины ожидаются дожди с грозами, на остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до +28. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе дожди с грозами пройдут в Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях, температура воздуха днем составит от +25 до +29. На севере без осадков, днем от +23 до +28, в центральной части дожди с грозами и от +24 до +27. На востоке тоже пройдут дожди, дневная температура от +24 до +26, на юге днем от +24 до +28, в Крыму до +28 и без осадков.

Фото: прогноз погоды на 9 июня

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +26 до +28, ночью от +14 до +16. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Ночью и днем в Киеве осадков не ожидается.

Фото: погода в Киеве и области