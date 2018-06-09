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Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі з грозами, температура до +28

НовиниНадзвичайні події    09.06.2018 - 10:00
Фото: в Україні місцями дощі (flickr.com/veronica_rayne)
Фото: в Україні місцями дощі (flickr.com/veronica_rayne)

У Києві вдень від +26 до +28

Погода на сьогодні: 9 червня 2018 року на сході, в центрі та місцями на заході України очікуються дощі з грозами, на решті території без опадів, температура повітря підніметься до +28. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході дощі з грозами пройдуть в Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях, температура повітря вдень становитиме від +25 до +29. На півночі без опадів, вдень від +23 до +28, у центральній частині дощі з грозами і від +24 до +27. На сході теж пройдуть дощі, денна температура від +24 до +26, на півдні вдень від +24 до +28, у Криму до +28 і без опадів.

Фото: прогноз погоди на 9 червня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +26 до +28, вночі від +14 до +16. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Вночі та вдень у Києві опадів не очікується.

Фото: погода в Києві та області

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Теги публікації: Гідрометцентр, ДСНС, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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