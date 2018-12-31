Погода на сегодня: в Украине местами дождь с мокрым снегом, днем до -7

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В столице Украины 31 декабря без осадков, днем от -1 до +1

Погода на сегодня: 31 декабря 2018 года в Украине местами дождь с мокрым снегом, температура воздуха днем от -7 до +3. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе страны сегодня ожидается дождь с мокрым снегом, температура воздуха днем от 0 до +3, ночью от -3 до +2. На севере Украины без осадков, днем от -7 до +2, ночью от -1 до -9. В центре страны днем от -7 до +2, ночью от -2 до -9.

В восточных областях днем от -5 до -7, ночью от -7 до -9. На юге осадков не ожидается, температура днем от -4 до +2, ночью от -6 до +1. В Крыму без осадков, днем от +1 до +3, ночью от -1 до +1.

Фото: погода на 30 декабря

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 31 декабря без осадков, днем от -1 до +1, ночью от -2 до -4, ветер 3-8 м/с.