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Погода на сьогодні: в Україні місцями дощ з мокрим снігом, вдень до -7

Новини » Суспільство    31.12.2018 - 10:00
Погода на сьогодні: в Україні місцями дощ з мокрим снігом, вдень до -7
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У столиці України 31 грудня без опадів, вдень від -1 до +1

Погода на сьогодні: 31 грудня 2018 року в Україні місцями дощ з мокрим снігом, температура повітря вдень від -7 до +3. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході країни сьогодні очікується дощ з мокрим снігом, температура повітря вдень від 0 до +3, вночі від -3 до +2. На півночі України без опадів, вдень від -7 до +2, вночі від -1 до -9. У центрі країни вдень від -7 до +2, вночі від -2 до -9.

У східних областях вдень від -5 до -7, а вночі від -7 до -9. На півдні опадів не очікується, температура вдень від -4 до +2, вночі від -6 до +1. У Криму без опадів, вдень від +1 до +3, вночі від -1 до +1.

Погода на сьогодні: в Україні місцями дощ з мокрим снігом, вдень до -7

Фото: погода на 30 грудня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 31 грудня без опадів, вдень від -1 до +1, вночі від -2 до -4, вітер 3-8 м/с.

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