Погода на сегодня: в Украине местами дождь с мокрым снегом, температура от  0 до +13

Иллюстративное изображение (РБК-Украина)

В Киеве до +2, возможен дождь с мокрым снегом

Погода на сегодня: 14 ноября 2018 на западе, в центре, а также на севере Украины ожидается дождь с мокрым снегом, на остальной территоррии – без осадков, температура воздуха днем от -0 до +13. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Гидрометцентра при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, в западных областях дождь, температура воздуха днем от +4 до +13, ночью от -1 до +4.

На севере ожидаются дожди с мокрым снегом, днем от +0 до +2, ночью от -4 до -7.

В центральной части также местами дождь с мокрым снегом, днем от 0 до +2, ночью от -2 до -4.

На востоке без осадков, днем от +1 до +4, ночью от -8 до -3. На юге также солнечно, температура днем от +3 до +5, ночью от -4 до -2.

В Крыму днем от +6 до +8, ночью от 0 до +2, без осадков.

Фото: прогноз погоды на 14 ноября

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 14 ноября дождь с мокрым снегом, днем от 0 до +2, ночью от -4 до -2. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек.