Погода на сегодня: в Украине дожди, температура до +32

В столице сегодня днем от +19 до +21

Погода на сегодня: 30 июня 2018 года почти на всей территории Украины ожидаются дожди, без осадков только на западе страны, температура воздуха поднимется до +32. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе Украины завтра без осадков, дожди пройдут только на Закарпатье, температура воздуха днем составит от +15 до +21. На севере завтра пройдут дожди, днем от +17 до +24, в центральной части также ожидается дождь и от +22 до +28. На востоке дожди, дневная температура от +29 до +31. На юге пройдут дожди, днем от +25 до +29, в Крыму дождь и до +29.

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +19 до +21, ночью от +16 до +18. Ночью и днем в Киеве ожидаются дожди.

Фото: прогноз на 30 июня (meteo.gov.ua)