Погода на сьогодні: в Україні дощі, температура до +32

У столиці сьогодні вдень від +19 до +21

Погода на сьогодні: 30 червня 2018 року майже на всій території України очікуються дощі, без опадів лише на заході країни, температура повітря підніметься до +32. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході України завтра без опадів, дощі пройдуть лише на Закарпатті, температура повітря вдень становитиме від +15 до +21. На півночі завтра пройдуть дощі, вдень від +17 до +24, у центральній частині також очікується дощ і від +22 до +28. На сході дощі, денна температура від +29 до +31. На півдні пройдуть дощі, вдень від +25 до +29, у Криму дощ і до +29.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +19 до +21, вночі від +16 до +18. Вночі та вдень у Києві очікуються дощі.

Фото: прогноз на 30 червня (meteo.gov.ua)