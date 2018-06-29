Погода на сегодня: в Украине дожди, температура до +35

В Киеве сегодня днем от +26 до +28

Погода на сегодня: 29 июня 2018 года почти на всей территории Украины ожидаются дожди, без осадков только на востоке страны, температура воздуха поднимется до +35. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе пройдут дожди, температура воздуха днем составит от +22 до +26. На севере днем от +28 до +30, в центральной части от +28 до +35. На востоке без осадков, дневная температура от +32 до +35. На юге пройдут дожди, днем от +27 до +35, в Крыму дождь и до +33.

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +26 до +28, ночью от +18 до +20. Ночью и днем в Киеве ожидаются дожди.

Фото: прогноз на 29 июня (meteo.gov.ua)