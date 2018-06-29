Погода на сьогодні: в Україні дощі, температура до +35

У Києві сьогодні вдень від +26 до +28

Погода на сьогодні: 29 червня 2018 року майже на всій території України очікуються дощі, без опадів, лише на сході країни, температура повітря підніметься до +35. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході пройдуть дощі, температура повітря вдень становитиме від +22 до +26. На півночі вдень від +28 до +30, у центральній частині від +28 до +35. На сході без опадів, денна температура від +32 до +35. На півдні пройдуть дощі, вдень від +27 до +35, у Криму дощ і до +33.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +26 до +28, вночі від +18 до +20. Вночі та вдень у Києві очікуються дощі.

Фото: прогноз на 29 червня (meteo.gov.ua)