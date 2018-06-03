Погода на сегодня: в Украине дожди, температура до +26

В Киеве днем от +25 до +27

Погода на сегодня: 3 июня 2018 года почти на всей территории Украины ожидаются дожди с грозами, на востоке и местами на юге страны без осадков, температура поднимется до +26. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе дожди с грозами пройдут во всех областях, температура воздуха днем составит от +23 до +27. На севере дожди, днем от +23 до +27, в центральной части от +23 до +26. На востоке страны без осадков, дневная температура от +23 до +26, на юге от +23 до +27, в Крыму до +27.

Отметим, на юге страны дожди с грозами ожидаются в Одесской области, на востоке возможны в Харьковской области.

Фото: прогноз погоды на 3 июня

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +25 до +27, ночью от +14 до +16. Ветер северно-западный, 5-10 м/с. Ночью и днем в Киеве ожидаются дожди.

Фото: погода в Киеве и области