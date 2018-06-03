Погода на сьогодні: в Україні дощі, температура до +26

У Києві вдень від +25 до +27

Погода на сьогодні: 3 червня 2018 року майже на всій території України очікуються дощі з грозами, на сході та місцями на півдні країни без опадів, температура підніметься до +26. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході дощі з грозами пройдуть у всіх областях, температура повітря вдень становитиме від +23 до +27. На півночі дощі, вдень від +23 до +27, у центральній частині від +23 до +26. На сході країни без опадів, денна температура від +23 до +26, на півдні від +23 до +27, у Криму до +27.

Зазначимо, на півдні країни дощі з грозами очікуються в Одеській області, на сході можливі в Харківській області.

Фото: прогноз погоди на 3 червня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +25 до +27, вночі від +14 до +16. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі та вдень у Києві очікуються дощі.

Фото: погода в Києві та області