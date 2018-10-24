Погода на сегодня: в Украине дожди, местами снег, температура до +14

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В Киеве без осадков, температура днем до +12

Погода на сегодня: 24 октября 2018 на всей территории Украины ожидаются дожди, местами снег, температура воздуха – от +5 до +14. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Укргидрометцентра при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе Украины 23 октября ождаются дожди, в Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Львовской, Волынской и Ровенской области – снег. Температура воздуха днем от +5 до +10, ночью от 0 до +4. На севере переменная облачность, дожди, температура днем от +5 до +8, ночью от +4 до +6.

В центральной части дожди, днем от +5 до +9, ночью от +5 до +7. На востоке дожди, днем от +11 до +13, ночью от +8 до +8.

На юге днем также ожидаются осадки, температура днем от 12 до +14, ночью от +6 до +8.

Фото: прогноз на 24 октября

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 24 октября и днем, и ночью ожидаются дожди, днем от +5 до +7, ночью также от +5 до +7. Ветер северно-западный, 7-12 м/с.