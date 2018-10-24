Погода на сьогодні: в Україні дощі, місцями сніг, температура до +14

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У Києві без опадів, температура вдень до +12

Погода на сьогодні: 24 жовтня 2018 на всій території України очікуються дощі, місцями сніг, температура повітря – від +5 до +14. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Укргідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході України 23 жовтня ождаются дощі, Чернівецької, Івано-Франківської, Хмельницької, Львівської, Волинської та Рівненської області – сніг. Температура повітря вдень від +5 до +10, вночі від 0 до +4. На півночі мінлива хмарність, дощі, температура вдень від +5 до +8, вночі від +4 до +6.

В центральній частині дощі, вдень від +5 до +9, вночі від +5 до +7. На сході дощі, вдень від +11 до +13, вночі від +8 до +8.

На півдні вдень також очікуються опади, температура вдень від 12 до +14, вночі від +6 до +8.

Фото: прогноз на 24 жовтня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 24 жовтня і вдень, і вночі очікуються дощі, вдень від +5 до +7, вночі від +5 до +7. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.