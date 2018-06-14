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Погода на сегодня: в Украине дожди с грозами, температура до +34

НовостиОбщество    14.06.2018 - 08:00
Фото: в Украине дожди (РБК-Украина)
Фото: в Украине дожди (РБК-Украина)

В Киеве днем от +26 до +28

Погода на сегодня: 14 июня 2018 года практически на всей территории Украины ожидаются дожди с грозами, температура воздуха поднимется до +34. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе дожди пройдут во всех областях, температура воздуха днем составит от +19 до +28. На севере без осадков, днем от +24 до +28, в центральной части дожди с грозами, днем от +26 до +31.

На востоке страны также пройдут дожди, дневная температура от +26 до +32. На юге преимущественно без осадков, дожди ожидаются только в Одесской и Николаевской областях, днем от +30 до +33, в Крыму до +34.

Фото: прогноз погоды на 14 июня

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +26 до +28, ночью от +14 до +16. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью и днем в Киеве осадков не ожидается.

Фото: погода в Киеве и области

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Теги публикации: Гидрометцентр, ГСЧС, синоптики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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