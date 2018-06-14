Погода на сьогодні: в Україні дощі з грозами, температура до +34

У Києві вдень від +26 до +28

Погода на сьогодні: 14 червня 2018 року практично на всій території України очікуються дощі з грозами, температура повітря підніметься до +34. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході дощі пройдуть у всіх областях, температура повітря вдень становитиме від +19 до +28. На півночі без опадів, вдень від +24 до +28, у центральній частині дощі з грозами, вдень від +26 до +31.

На сході країни також пройдуть дощі, денна температура від +26 до +32. На півдні переважно без опадів, дощі очікуються тільки в Одеській і Миколаївській областях, вдень від +30 до +33, у Криму до +34.

Фото: прогноз погоди на 14 червня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +26 до +28, вночі від +14 до +16. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі та вдень у Києві опадів не очікується.

Фото: погода в Києві та області