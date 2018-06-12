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Погода на сегодня: в Украине дожди с грозами, температура до +30

НовостиОбщество    12.06.2018 - 08:00
Фото: в Украине дожди (РБК-Украина)
Фото: в Украине дожди (РБК-Украина)

В Киеве днем от +25 до +27

Погода на сегодня: 12 июня 2018 года практически на всей территории Украины ожидаются дожди с грозами, без осадков местами на востоке и юге, температура воздуха поднимется до +30. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе дожди с грозами пройдут во всех областях, температура воздуха днем составит от +24 до +30. На севере дожди, днем от +21 до +27, в центральной части от +24 до +29, без осадков только в Днепропетровской области. На востоке страны сухо будет в Донецкой и Луганской областях, дневная температура от +24 до +26. На юге дожди пройдут в Одесской и Николаевской областях, днем от +26 до +29, в Крыму до +28 и без осадков.

Фото: прогноз погоды на 12 июня 

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +25 до +27, ночью от +15 до +17. Ветер западный, 7-12 м/с. Ночью и днем в Киеве ожидаются дожди с грозами.

Фото: погода в Киеве и области

Синоптики предупреждают о сильных дождях, граде и шквалах в Украине
Теги публикации: Гидрометцентр, ГСЧС, синоптики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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