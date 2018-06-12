Погода на сьогодні: в Україні дощі з грозами, температура до +30

У Києві вдень від +25 до +27

Погода на сьогодні: 12 червня 2018 року практично на всій території України очікуються дощі з грозами, без опадів місцями на сході та півдні, температура повітря підніметься до +30. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході дощі з грозами пройдуть у всіх областях, температура повітря вдень становитиме від +24 до +30. На півночі дощі, вдень від +21 до +27, у центральній частині від +24 до +29, без опадів, тільки в Дніпропетровській області. На сході країни буде сухо в Донецькій і Луганській областях, денна температура від +24 до +26. На півдні дощі пройдуть в Одеській і Миколаївській областях, вдень від +26 до +29, у Криму до +28 і без опадів.

Фото: прогноз погоди на 12 червня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +25 до +27, вночі від +15 до +17. Вітер західний, 7-12 м/с. Вночі та вдень у Києві очікуються дощі з грозами.

Фото: погода в Києві та області