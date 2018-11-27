Погода на сегодня: в Украине дождь с мокрым снегом, температура от -1 до +11

Фото: в Украине дождь с мокрым снегом (РБК-Украина)

В Киеве днем до +1

Погода на сегодня: 27 ноября 2018 на всей территории Украины ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом, температура воздуха днем от -1 до +11. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Гидрометцентра при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, в западных областях ожидается дождь с мокрым снегом, температура воздуха днем от 0 до +7, ночью от -2 до +6. На севере тоже ожидается снег, местами дождь, днем от -1 до +1, ночью от -1 до +1. В центральной части ожидается дождь, местами - мокрый снег, днем от -1 до +2, ночью от -1 до +1.

На востоке дождь, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях – мокрый снег, днем от 0 до +2, ночью от -2 до 0. На юге дождь, температура днем от +6 до +9, ночью от +1 до +3. В Крыму тоже дождь, днем от +9 до +11, ночью от +2 до +4.

Фото: прогноз на 27 ноября

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 27 ноября пройдет дождь с мокрым снегом, днем от -1 до +1, ночью от -1 до +1. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек.