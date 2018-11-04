Погода на сегодня: на севере и востоке страны ожидаются дожди, температура до +20

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве днем до +12

Погода на сегодня: 4 ноября 2018 на большинстве территории Украины облачно, в северных и восточных регионах возможны осадки, температура воздуха днем от +8 до +20. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Гидрометцентра при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, в западных областях без осадков, температура воздуха днем от +10 до +20, ночью от +4 до +9.

На севере ожидаются осадки, днем от +8 до +10, ночью от +4 до +6. В центральной части облачно и сухо, днем от +10 до +12, ночью от +4 до +6. На востоке возможны осадки, днем от +8 до +11, ночью от +4 до +6. На юге сухо, температура днем от +11 до +15, ночью от +4 до +8.

В Крыму днем от +14 до +16, ночью - до +7, без осадков.

Фото: погода в Украине на 4 ноября 2018

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 4 ноября без осадков, днем от +10 до +12, ночью от +4 до +6. Ветер северный, 2-3 м/с.

Фото: погода в Киеве на 4 ноября 2018