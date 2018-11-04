Погода на сьогодні: на півночі та сході країни очікуються дощі, температура до +20

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень до +12

Погода на сьогодні: 4 листопада 2018 на більшості території України хмарно, у північних та східних регіонах можливі опади, температура повітря вдень від +8 до +20. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, у західних областях без опадів, температура повітря вдень від +10 до +20, вночі від +4 до +9.

На півночі очікуються опади, вдень від +8 до +10, вночі від +4 до +6. У центральній частині хмарно і сухо, вдень від +10 до +12, вночі від +4 до +6. На сході можливі опади, вдень від +8 до +11, вночі від +4 до +6. На півдні сухо, температура вдень від +11 до +15, вночі від +4 до +8.

У Криму вдень від +14 до +16, вночі - до +7, без опадів.

Фото: погода в Україні на 4 листопада 2018

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 4 листопада без опадів, вдень від +10 до +12, вночі від +4 до +6. Вітер північний, 2-3 м/с.

Фото: погода в Києві на 4 листопада 2018