Погода на сегодня: почти во всех областях Украины сильный снег

Погода на сегодня: 18 марта 2018 года почти во всех областях Украины ожидается сильный снег, только в Крыму переменная облачность, дневная температура воздуха опустится до -9. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Согласно прогнозу украинских синоптиков, на западе ожидается сильный снег, днем температура составит от -8 до -1. На севере выпадет снег, дневная температура от -9 до -7. В центральной части Украины ожидается также сильный снег, днем от -8 до -5. На юге страны сильные дожди со снегом, днем от -3 до +1, в Крыму ожидается переменная облачность, температура до +14. В восточных регионах также сильный снег, днем от -9 до -3

Фото: прогноз погоды на 16 марта ( meteo.gov.ua)

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от -9 до -7, ночью от -9 до -11. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Ночью и днем в Киеве ожидается снег.